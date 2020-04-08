اليابان تعلن حالة الطوارئ لمواجهة «كورونا»

المصدر: طوكيو - رويترز

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أمس، حالة الطوارئ في محاولة لاحتواء الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المراكز السكانية الرئيسة، وكشف النقاب عن حزمة تحفيز وصفها بأنها من بين الأكبر في العالم لتخفيف حدة التداعيات الاقتصادية.

وأعلن آبي حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وست مقاطعات أخرى تضم نحو 44% من سكان اليابان لمدة شهر واحد تقريباً.

وقال آبي أمام البرلمان في وقت سابق: «لقد قررنا إعلان حالة الطوارئ، لأننا رأينا أن الانتشار السريع لفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد سيكون له تأثير هائل على الأرواح والاقتصاد».