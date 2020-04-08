مصر تعلق جميع الأنشطة الجماعية في رمضان

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أمس، تعليق كل الأنشطة الجماعية في شهر رمضان، الذي سيبدأ بعد نحو أسبوعين.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه نظراً لتصاعد انتشار فيروس كورونا عالمياً، وكإجراء احترازي، قررت وزارة الأوقاف تعليق كل الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، بعدما قررت سابقاً حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها.

وأوضحت الوزارة أنها أكدت على جميع مديريات الأوقاف أنه لا مجال على الإطلاق لأي ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام، وأن فتح المساجد لن يتم أساساً إلا في حالة عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة، وتأكيد وزارة الصحة على أن التجمعات والجماعات لم تعد تشكل أي خطر على نشر العدوى بفيروس كورونا.

ووفقاً للبيانات الرسمية، فقد سجلت مصر 1322 حالة إصابة بـ«كورونا»، و85 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات التي تم شفاؤها 259 حالة.