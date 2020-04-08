الهند تزود دولاً متضررة من «كورونا» بالعقاقير المحتملة لعلاجه

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

أعلنت الهند أنها ستقوم بتزويد الدول، الأكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالعقاقير الرئيسة، التي يتم اختبارها كعلاج محتمل للفيروس، وذلك بعد ساعات من تحذيرات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي عقده بالبيت الأبيض، أول من أمس، لنيودلهي، في حال لم توافق الهند على تصدير عقار هيدروكسي كلوروكين، الذي يعتقد كثيرون أنه فعال في علاج فيروس كورونا.

وكانت الهند فرضت حظراً على تصدير عقار «هيدروكسي كلوروكين»، المستخدم في علاج الملاريا، ووصفه ترامب بأنه يحتمل أن يغير قواعد اللعبة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أنوراج سريفاستافا، في بيان أمس، إنه بسبب ضخامة حجم الوباء، فإن الهند تؤكد، دائماً، أن المجتمع الدولي «يجب أن يظهر تضامناً وتعاوناً قويين». وأضاف: «نظراً للجوانب الإنسانية المتعلقة بالوباء، فقد تقرر أن تقوم الهند بترخيص تصدير الباراسيتامول والهيدروكسي كلوروكين، بكميات مناسبة لجميع الدول المجاورة لها، والتي تعتمد على قدراتها».

وأوضح، في الوقت نفسه، أنه من المقرر أن يتم السماح بتصدير عقاري الهيدروكسي كلوروكين، والباراسيتامول، بناء على توافر المخزون، بعد تلبية المتطلبات المحلية والالتزامات القائمة.

ورفعت الهند القيود المفروضة على تصدير 14 عقاراً، وأشار المتحدث إلى أن الهند ستقوم، أيضاً، بتزويد بعض الدول التي تضررت بشدة من الوباء، بالعقاقير الأساسية. وكان ترامب اتصل برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وطلب منه إمدادات من عقار هيدروكسي كلوروكين، ثم بدأت السلطات الهندية بعد ذلك في مراجعة قرار تعليق تصديره.

14

عقاراً، رفعت الهند القيود المفروضة على تصديرها.