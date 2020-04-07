«كورونا» يغلق إسرائيل خلال عطلة عيد الفصح

المصدر: القدس - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، عن إغلاق كامل من أجل عطلة عيد الفصح اليهودي المقبلة للسيطرة على تفشي فيروس كورنا المستجد في البلاد، لكنه قدم بعض الأمل بقوله أنه يتوقع رفع القيود واسعة النطاق بعد المهرجان الذي يستمر أسبوعًا.

وجاء إعلان نتنياهو في الوقت الذي قال فيه قادة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر إنهم سيوقفون احتفالات عيد الفصح بسبب الفيروس التاجي.

وقيدت إسرائيل بالفعل الحركة بشكل كبير للمساعدة على إبطاء تفشي المرض، ما سمح للناس بمغادرة منازلهم فقط لشراء الطعام أو الأنشطة الأساسية الأخرى.

وفي خطاب متلفز، قال نتنياهو إن الحكومة تقيد الحركة أكثر من أجل عيد الفصح، الذي يبدأ مساء الأربعاء مع وجبة احتفالية تعرف باسم «السدر».

وقال: «ستجلس كل عائلة في ليلة عيد الفصح بمفردها. احتفل فقط مع العائلة المباشرة الموجودة في المنزل معك الآن».

وقال نتنياهو إنه سيتم فرض قيود سفر مماثلة خلال العطلات المقبلة لعيد القيامة ورمضان في وقت لاحق في أبريل.

في الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: «هناك علامات إيجابية في الأفق» وإن الاستعدادات جارية بالفعل لتخفيف محتمل لقيود الحركة بعد عيد الفصح.

وأضاف«نحن في أسبوع مصيري، ومن يظن أن الإغلاق يمكن أن ينتهي فجأة يخطئ خطأ فادحا».

وأبلغت إسرائيل عن ما يقرب من 9000 حالة إصابة بالفيروس التاجي و57 حالة وفاة.

