«أبوظبي للغة العربية» يحول قصص الأطفال إلى أفلام رسوم متحركة

كشف مركز أبوظبي للغة العربية عن فيلم الرسوم المتحركة «النجمة الضائعة»، ضمن مشروعه الرائد لنقل قصص الأطفال، التي يصدرها، من الصفحة إلى الشاشة في سبيل تعزيز وصولها إلى الأجيال الناشئة.

وضمن مبادرة الـ«8 مساء»؛ عُرض فيلم «النجمة الضائعة»، للكاتبة والرسامة سارة الشامسي، خلال الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي أقيمت من 13 إلى 18 الجاري، مقدماً سرداً بصرياً جاذباً أخذ الأطفال في رحلة خيالية بين النجوم والكواكب، وحملت أحداثه رسائل تربوية هادفة، تروج قيماً حميدة مثل الاستكشاف، والتعاون، ومواجهة التحديات، بأسلوب درامي سلس، بعيد عن التلقين المباشر.

ويهدف المشروع إلى بناء منصة متكاملة تجمع بين الكتاب الورقي، والكتاب التفاعلي، والفيلم القصير، لتقديم تجربة ثقافية عابرة للوسائط.

ويسعى المشروع إلى تقديم اللغة العربية الفصحى، والقيم التربوية باللغة البصرية الحديثة التي يفضلها الأطفال ويفهمونها، مركّزاً على تحويل الإبداعات الإماراتية في التأليف والرسم إلى صناعة سينمائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ ما يضع الإنتاج الثقافي الإماراتي الموجه للطفل في مصاف العالمية.