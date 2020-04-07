السعودية تسجل 61 حالة إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: عواصم -وكالات

سجلت المملكة العربية السعودية، أمس، 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك حسب التحديث الذي أورده الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

وقالت الوزارة إن إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها في المملكة بلغ 2463 حالة حتى الآن، عدد الحالات النشطة منها 1941 حالة، فيما تعافت 488 حالة من الفيروس.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تأكيد إصابة 109 حالات جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات 665 حالة، كما أعلنت تسجيل أربع حالات شفاء.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 331 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات حالتين، وأكدت الوزارة أن 61 حالة تماثلت للشفاء.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 92 حالة إصابة مؤكدة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 1113 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 72 حالة.