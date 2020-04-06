القوات المسلحة السودانية: لا قرائن لانقلاب

المصدر: الخرطوم - د.ب.أ

صرّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن الدكتور عامر محمد الحسن، بأن الأحوال في البلاد هادئة، ولا توجد قرائن أو شبهات لانقلاب وسط القوات المسلحة.

ونفى الحسن، عبر الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وجود اعتقالات في صفوف القوات المسلحة، معتبراً ما تردد في هذا الشأن «إشاعة ضارة بأمن المجتمع»، وقال: «ننفي تلك الإشاعة، ونشير إلى أن خططنا المعلنة لمكافحة وباء كورونا مستمرة لحماية أفرادنا».

وأضاف: «لا جديد، ونطمئن الشعب السوداني على سلامة الأوضاع واستتباب الأمن».