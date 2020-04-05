الحجر المنزلي يزيد الطلب على الكتب الرقمية

المصدر: ترجمة: مكي معمري - عن «لوماتان» السويسيرية

تزايد الطلب على الكتب الرقمية، بشكل ملحوظ، في الأسابيع الماضية، ومنذ أوائل مارس، سجلت منصة «بيبليوميديا» السويسرية، نحو 9900 استعارة؛ الرقم الذي يعتبر أكثر بكثير مما سجل في يوليو، وهو الذروة المعتادة للاستعارة الإلكترونية.

ويتم شراء الكتب بعد عدد محدد من الاستعارات، كما أن الكثير من الكتب كان لا يمكن قراءته من قبل لأكثر من شخص في آن واحد.

وتلاحظ مديرة منصة «بيبليوميديا» الإلكترونية، شارلوت بنزي، أن «فترة الحجر هذه مفيدة لخدمة الكتاب الإلكتروني التي نقدمها».

وتجمع هذه الشبكة وتشرف على 99 مكتبة، في سويسرا، وتعرض كتبا باللغتين الفرنسية والألمانية.

ومنذ 16 مارس، أي بداية الحجر المنزلي في سويسرا، سجلت المنصة 6600 استعارة، خلال 15 يوماً، فقط، في حين أن المتوسط الشهري هو 6500 استعارة.

وهذا العدد يعتبر أكثر من شهر يوليو، وهو شهر قياسي للاستعارات الإلكترونية، بسبب العطلة الصيفية (8400 استعارة في يوليو 2019.)

كما ارتفع متوسط الزيارات لموقع المنصة، من 1200 إلى 2500 زيارة، في الأسبوع. وحتى الآن، تم تسجيل 18500 تسجيل على المنصة. وفي ضوء الحماس، سيتم زيادة ميزانية الشراء، وفقا لمديرة المنصة.

ومنذ منتصف مارس، انضمت 10 مكتبات إضافية إلى المنصة، ومكتبتان قيد الانتظار. وتستمر الطلبات في التدفق كل يوم. وللمقارنة، انضمت تسع مكتبات جديدة إلى «ببليوميديا»، طوال عام 2019 بالكامل، كما توضح بنزي.