مؤسس بينانس لإيلون ماسك: توقف عن السخرية من الاختراق

طالب مؤسس منصة بينانس تشانغبينغ زاو، الملياردير الأميركي إيلون ماسك بالتوقف عن السخرية من المنصة وإظهار الدعم لها، عقب تعرضها لاختراق سُرق خلاله عملات بقيمة 6.3 مليار دولار.

وجاءت تصريحات زاو رداً على تعليقات ساخرة نشرها ماسك تضمنت سلسلة من الرموز التعبيرية على منصة "إكس"، تراوحت بين الضحك والتجهم، عقب الكشف عن اختراق أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم مساء الخميس.

وكتب زاو لماسك: "أكنّ لك احتراماً كبيراً، لكن هذا ليس وقت السخرية، أرجوك توقف"، داعياً إياه لإظهار بعض الدعم للمنصة، ومشيراً إلى حصة المنصة في "سبيس إكس" التي تصل إلى مليار دولار.