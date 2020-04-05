تحذير أسترالي من معدات فحص منزلي «معيوبة» لفيروس كورونا

المصدر: كانبرا - د. ب. أ

ضبطت قوة الحدود الأسترالية مئات من معدات الفحص المنزلية لفيروس «كوفيد-19»، حيث حذرت الحكومة اليوم الأحد من أن تلك «السلع الخطيرة» يمكن أن تمثل مخاطر خطيرة على الصحة العامة.

وحث وزير الشئون الداخلية، بيتر دوتون الأستراليين على يكونوا «حذرين» من تلك الفحوص، قائلا إن استخدام تلك المعدات سيقوض العمل الحيوي المنقذ للحياة لموظفي الصحة في ظل تعامل البلاد مع تفشي فيروس كورونا.

وقال دوتون في بيان «الفحوص غير الدقيقة يمكن أن تمنع الناس من السعي للحصول على مساعدة طبية، يحتاجونها، أو بدلا من ذلك، تثبط عزيمة الناس، الذين يتعين أن يكونوا في عزلة ذاتية عن القيام بذلك».

وتابع أن حوالي 300 من المعدات «المعيوبة» من الصين وهونغ كونغ، تم ضبطها من قبل ضباط قوة الحدود الأسترالية في الأسابيع القليلة الماضية.

ويشمل ذلك 200 وحدة جاءت كشحنة جوية إلى مدينة بيرث بولاية استراليا الغربية في مارس الماضي.

وذكر مسؤولو الصحة الأستراليون أنه حتى اليوم الأحد، أثبتت الفحوص إصابة أكثر من 5600 شخص بفيروس كورونا المستجد، وتوفي 34 نتيجة لمضاعفات.