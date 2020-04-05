بنما تحدّد أياماً لخروج الرجال وأخرى للنساء للحد من انتشار «كورونا»

المصدر: بنما - أ.ف.ب

نفذت بنما إجراء غير عادي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، يتمثل في تحديد أيام لخروج الرجال وأخرى لخروج النساء بغية التبضع.

وبدأ الأربعاء الماضي العمل بموجب هذا القرار في هذه الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، والتي سجلت حتى الآن أكثر من 1500 إصابة بـ«كوفيد 19» بينها 37 حالة وفاة.

وكانت بنما أغلقت قبل ذلك، حدودها ومدارسها وحظرت دخول الأجانب وأقامت حجراً منزلياً إلزامياً، وسمحت بالخروج ساعتين يومياً لشراء الحاجات الأساسية من دون تمييز بين الجنسين. لكن بموجب التدبير الذي اتخذ أخيراً، يسمح للرجال بمغادرة منازلهم للذهاب إلى السوبر ماركت أو الصيدلية أيام الثلاثاء والخميس والسبت، بينما يمكن للنساء القيام بذلك أيام الإثنين والأربعاء والجمعة.