قتيلان في حادث طعن بسكين جنوب شرق فرنسا

المصدر: باريس - د ب أ

ذكرت تقارير إعلامية أن شخصين، على الأقل، قتلا في حادث طعن وسط مدينة "رومان سور ديزير" بجنوب شرق فرنسا اليوم السبت، ولم تتضح بعد دوافع المشتبه به الذي ألقت الشرطة القبض عليه.



واستندت التقارير الإعلامية إلى بيانات الدفاع المدني ومصادر من الشرطة وسلطات التحقيق.



وبحسب البيانات، وقع الهجوم بأحد الشوارع وداخل متجر في المدينة.



وتحدثت التقارير عن إصابة سبعة أشخاص، بينهم واحد، على الأقل، في حالة حرجة.



وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب"، يبلغ المشتبه به من العمر 33 عاما.