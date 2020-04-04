«الناتو» يشارك في مكافحة «كورونا»

المصدر: بروكسل ■أ.ف.ب

شارك حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أول من أمس، في محاربة الأزمة الناجمة عن وباء «كوفيد-19»، عبر تنسيق النقل العسكري المخصص لإجلاء المرضى ونقل المعدات الطبية، حسبما أعلن الأمين العام للتكتل.

وقال ينس ستولتنبرغ: «كلفنا القيادة العسكرية بتحديد القدرات والمعدات الفائضة في دول التحالف لمساعدة البلدان الأكثر تضرراً». وجاءت تصريحاته إثر مؤتمر عقده عبر الفيديو هو الأول من نوعه في تاريخ الحلف مع وزراء خارجية الدول الأعضاء.

وأضاف: «تمت الدعوة إلى عقد اجتماع يضم وزراء الدفاع في منتصف أبريل لتقييم الوضع، واعتماد إجراءات إضافية».

وأكد ستولتنبرغ أن «جميع دول التحالف تأثرت لكن ليس بالطريقة نفسها، ولا في الوقت نفسه، كما أن بعض أعضاء التحالف يتمتعون بإمكانات أكبر من الآخرين». وتعد إيطاليا وإسبانيا من البلدان الأكثر تضرراً من الوباء. وقال «من الممكن بالتالي إعادة تخصيص الموارد لمساعدة الدول التي تقترب من ذروة الوباء». وأكد ستولتنبرغ أن الحلف «يدعم الجهود المدنية لمكافحة الوباء».