اقتراح فرنسي "مثير للاشمئزاز" بشأن لقاح كورونا يثير غضب الأفارقة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تعرض طبيبان في فرنسا لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب اقتراحهما تجربة اللقاحات التي سيتم تطويرها ضد فيروس كورنا المستجد(كوفيد-19) في قارة إفريقيا.

بحسب ما ذكرته، العديد من وسائل الإعلام الفرنسية، فإن المدير العام للمعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية، كاميل لوكت، ورئيس طوارئ مستشفى كوشان باريس جان بول ميرا، عرضا ذلك الاقتراح خلال مشاركتها في برنامج على قناة "LCI" المحلية بخصوص كورونا.

وفي مداخلته التلفزيونية ، يقترح جان بول ميرا، "إن كنت أستطيع أن أكون مستفزا شيئا ما، ألا ينبغي لنا أن نقوم بهذه الدراسة في أفريقيا حيث لا توجد أقنعة، ولا علاج، ولا عناية مركزة؟ كما فعلنا في بعض الدراسات حول الإيدز.

ووافق لوشت على الاقتراح: "أنت على حق. نحن في الواقع نفكر في قيادة دراسة في أفريقيا، لقد أطلقنا بالفعل دعوة لتقديم عطاءات ونحن ندرس الفكرة بقوة".

ولاقى تصريح الطبيين انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر البعض ما صرح به ينم عن أن الغرب لا يزال ينظر إلى الأفارقة على أنهم أقل قيمة من الآخرين.

ووصل الغضب إلى بعض نجوم الكرة مثل ديدييه دروغبا الذي كتب قائلاً "أفريقيا ليست مختبرا ! اننى ادين بشدة هذه العبارات المهينة والعنصرية هذا مثير للإشمئزاز مقزز تماما".

وقالت وزيرة التعليم السابقة نجاة فالو بلقاسم، في تغريدة على تويتر: "هذه التصريحات غير مقبولة".