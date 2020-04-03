السعودية: 9 مليارات ريال للعاملين المتأثرين بتداعيات كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، أمرا بأن تتحمل الحكومة 60 في المئة من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الملك سلمان أمر باستثناء العاملين السعوديين، في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا، من عدة مواد من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

وبفضل هذا الدعم، يحق لصاحب العمل، بدلا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 في المئة من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى من تسعة آلاف ريال شهريا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.