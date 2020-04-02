8.3 ملايين عربي مهددون بالفقر جراء وباء كورونا

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

توقّعت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (إسكوا)، أمس، أن ينضم أكثر من ثمانية ملايين عربي إلى «عداد الفقراء» في المنطقة، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد. وأوردت اللجنة، في دراسة نشرتها بعنوان «فيروس كورونا: التخفيف من أثر الوباء على الفقر وانعدام الأمن الغذائي في المنطقة العربية»، أن «عدد الفقراء سيرتفع في المنطقة العربية مع وقوع 8.3 ملايين شخص إضافي في براثن الفقر».

ونبّهت إلى أنه «نتيجة لذلك، من المتوقع أن يزداد، أيضاً، عدد الذين يعانون نقصاً في التغذية بنحو مليوني شخص».

واستناداً إلى هذه التقديرات، أفادت اللجنة بأنه «سيُصنَّف ما مجموعه 101.4 مليون شخص بالمنطقة في عداد الفقراء، وسيبلغ عدد الذين يعانون نقصاً في التغذية نحو 52 مليوناً».

واعتبرت الأمينة التنفيذية للجنة، رولا دشتي، في بيان، أن «عواقب هذه الأزمة ستكون شديدة على الفئات المعرّضة للمخاطر، لاسيما النساء والشباب والشابات، والعاملين بالقطاع غير النظامي، ممّن لا يستفيدون من خدمات الحماية الاجتماعية، ولا من التأمين ضد البطالة».