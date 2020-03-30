ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" في مصر إلى 656 وعدد الوفيات 41

المصدر: متابعات – سمير سعيد

عقد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً مع وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، للوقوف على جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي بداية الاجتماع استعرضت هالة زايد الموقف الحالي للحالات، موضحة أن هناك 182 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابي إلى سلبي، بينما بلغ عدد الحالات التي جرى شفاؤها وخرجت حتى الآن 132 حالة، فيما جرى اكتشاف 47 حالة جديدة اليوم، وحالة وفاة واحدة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في مصر 41 حالة، بينما يبلغ إجمالي عدد المصابين بوجه عام 656 حالة، يخصم منها الـ182 حالة التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابي إلى سلبي، ويخصم من الـ182 حالة عدد الحالات التى شفيت وخرجت حتى الآن وهي 132 حالة.

كما استعرضت الوزيرة التوزيع الجغرافي لعدد المرضى بالمحافظات المختلفة، وموقف التقصي الذي تجريه فرق الوزارة.

وكلف مدبولى بزيادة عدد المعامل بالمستشفيات التي تسمح بإجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد (PCR)، وأوضحت الوزيرة أنه يوجد حاليا 26 معملا، على مستوى المحافظات، لإجراء التحاليل، وسيجري زيادتها خلال الـ48 ساعة القادمة.

كما عرضت الوزيرة موقف المستلزمات الطبية المختلفة بالمستشفيات، وجهود الجهات الحكومية لتوفيرها.