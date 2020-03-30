بالفيديو.. لقطات مرعبة لنقل جثث ضحايا "كورونا" في نيويورك

المصدر: ترجمة سمير سعيد

ظهرت لقطات مرعبة لجثث يتم تحميلها على شاحنات مبردة برافعة شوكية خارج مستشفى بروكلين في مدينة نيويورك، حيث توفي 776 شخصاً بسبب فيروس كورونا وإصابة 33000.

ويُظهر فيديو، نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، والذي التقطه أحد المارة من سيارتهم، الجثث التي يتم تحميلها على متن سيارات، فيما كشفت ممرضة صورة مروعة لجثث تم تكديسها في شاحنة مبردة لنقلها من مستشفى مختلف.

انتشرت في نيويورك مشارح مؤقتة ومستشفيات تظهر في جميع أنحاء المدينة، التي أصبحت مركز الفيروس في الولايات المتحدة.

حتى صباح اليوم الاثنين، كانت هناك 142000 حالة إصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة وتوفي 2500 شخص.

وتتوقع أن تصل موجة التفشي في مدينة نيويورك "ذروتها" في الأسابيع القليلة القادمة، وهناك سباق محموم مع الوقت لإعداد نظام المستشفى الميداني.

ويقول الخبراء، إن مدناً أخرى ستشهد قريباً حالات تفشي محزنة مماثلة.

ومن المتوقع أن تكون نيو أورليانز النقطة الساخنة التالية، حيث يوجد حالياً 1350 حالة إصابة و73 حالة وفاة، لكن الصوت الأكثر موثوقية لدى البيت الأبيض حول هذا الموضوع، وهو الدكتور، أنتوني فوسي، قال اليوم الاثنين إنه قلق أيضًا بشأن مدينتي ديترويت ولوس أنجلوس.

وقد مدد الرئيس دونالد ترامب المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية حتى نهاية أبريل وأعطى تنبؤات قاتمة أمس الأحد، حيث قال إنه إذا ظل عدد القتلى أقل من 200،000 بحلول الوقت الذي انتهى فيه الوباء، فسيكون ذلك بمثابة "عمل جيد".