تجربة عقار "كيفزارا" لعلاج لـ"كورونا" في روسيا

المصدر: متابعات – سمير سعيد

أجرت شركة الأدوية الفرنسية "سانوفي" وشركة تصنيع الأدوية الأميركية "ريجينيرون" تجارب سريرية مشتركة على عقار "كيفزارا" لعلاج الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الشركتان على وجه الخصوص في روسيا، اختبار عقار "كيفزارا" المخصص في الأصل لمكافحة التهاب المفاصل الروماتويدي.

ونقلت وكالة "تاس" الروسيةعن وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، أن الاختبارات بدأت قبل أسبوع في الولايات المتحدة. والآن تم توسيع هذه القائمة لتشمل روسيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وكندا.

واختبرت الشركات فعالية عقار "كيفزارا" لعلاج فيروس كورونا التاجي على 300 مريض يعانون من أشكال حادة من المرض.