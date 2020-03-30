بابا الفاتيكان يدعم وقف الصراعات للتركيز على مكافحة «كورونا»

المصدر: الفاتيكان - وكالات

أعلن بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، أمس، دعمه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لوقف إطلاق النار في كل الصراعات في مختلف أرجاء العالم، للتركيز على مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد. ودعا البابا في عظته الأسبوعية الجميع إلى «وقف كل أشكال العداء البغيض، ودعم إنشاء ممرات للمساعدة الإنسانية، وتشجيع الجهود الدبلوماسية، والاهتمام بمن يجدون أنفسهم في حالات ضعف شديدة».

وقال البابا: «أفكر في الأشخاص الكثيرين الذين يبكون، والمعزولين في الحجر الصحي، وكبار السن، والأشخاص الذين هم وحدهم في المستشفيات، كثير من الناس يبكون. ونحن أيضاً».