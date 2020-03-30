المفوضية الأوروبـــية تبــحث مواجهة «كورونا»

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعكف على وضع مقترحات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها لا تستبعد أي خيارات، وذلك قبل إجراء تغييرات على الميزانية الجديدة للاتحاد الأوروبي.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي أخفقوا في الاتفاق أخيراً على التفاصيل الأساسية لإجراءات إنقاذ اقتصادية، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، على الرغم من القيود المفروضة على الحياة العامة، تم تكليف وزراء مالية دول اليورو بالعمل على التوصل لمقترحات خلال أسبوعين. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بيان صادر عن المفوضية القول: «في المرحلة الحالية، لا نستبعد أي خيارات ضمن حدود قواعد الاتحاد الأوروبي».

وطالبت مجموعة من الدول الأعضاء، ومن بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، خلال القمة التي عقدت الخميس الماضي، باتخاذ مزيد من الخطوات لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس، ومنها إصدار سندات مشتركة يطلق عليها «سندات كورونا».