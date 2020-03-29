الجيش الفنزويلي يؤكد دعمه لمادورو بعد اتهامات واشنطن

المصدر: كراكاس - أ.ف.ب

أكد قائد العمليات في الجيش الفنزويلي مجدداً دعم القوات المسلحة التي تُعد من أعمدة السلطة في البلاد، للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، الذي يتهمه القضاء الأميركي بـ«الإرهاب المرتبط بالمخدرات».

وقال الأدميرال ريميجيو سيبايوس، في بيان، إن «القوات المسلحة الوطنية ترفض بشكل قاطع الاتهامات المغالية والمتطرفة» التي تستهدف مادورو. ويلعب الجيش دوراً أساسياً في النظام، ويعتمد عليه مادورو، على غرار سلفه هوغو تشافيز. وحسب وزارة الدفاع الفنزويلية، يضم الجيش 240 ألف عسكري.

وقال سيبايوس أيضاً إن اتهام مادورو ومسؤولين آخرين فنزويليين من قبل القضاء الأميركي، يهدف إلى تحويل الانتباه عن «الحملة الانتخابية لإعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب».