"كورونا" يضع نصف سكان العالم في الحجر الصحي

المصدر: عواصم - أ. ف. ب

يمضي أكثر من ثلاثة مليارات شخص، السبت، نهاية أسبوع جديدة في الحجر الصحي بمنازلهم حول العالم، في مواجهة تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أسفر عن وفاة أكثر من 25 ألف شخص حتى الآن، ويضرب بقوة أوروبا، خصوصاً إيطاليا.

ففي شبه الجزيرة الإيطالية، قتل وباء كوفيد-19 نحو 1000 شخص خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية غير مسبوقة في بلد واحد منذ بداية الأزمة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في هذا البلد إلى 9134. وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية لأكبر عدد وفيات في العالم، مع تسجيل أكثر من4858 وفاة، بينها 769 في الساعات الـ24 الأخيرة.