سر نجاح مدينة "ووهان" الصينية في هزيمة كورونا

المصدر: عواصم - متابعات

كشفت دراسة، نشرتها مجلة "لانسيت" للصحة العامة، أن سر نجاح مدينة "ووهان" الصينية، التي كانت البؤرة الأولى لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، هو إغلاق المدينة، ومنع الخروج منها أو الدخول إليها.



وبحسب ما ذكرته قناة "يورونيوز"، فإن الإجراءات التي فرضتها السلطات الصينية أدت إلى تراجع أعداد الحالات الجديدة، وجعلت أجزاء من مقاطعة هوبي، حيث تقع مدينة ووهان، تعود ببطء إلى وضعها الطبيعي.



وأشارت الدراسة إلى أن بقاء الناس في منازلهم هو أهم ما يمكن أن يتعلمه بقية العالم من تجربة ووهان، موضحة أن إغلاق المدارس والأعمال، وفر للأنظمة الصحية الفرصة لمعالجة الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وكانت دراسة أجرتها كلية "إمبريال كوليدج" البريطانية، هذا الشهر، أكدت أنه يمكن السيطرة على أعداد الإصابات بالفيروس، من خلال قيود التباعد الاجتماعي.