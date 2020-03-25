الأمم المتحدة: حان الوقت لإسكات البنادق لمواجهة «كورونا»

المصدر: نيويورك - وكالات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أول من أمس، إلى إسكات البنادق، ووقف إطلاق نار فوري في مناطق الصراعات كافة حول العالم، للتعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف غوتيريس: «حان الوقت لتعليق الصراعات المسلحة والتركيز معاً على المعركة الحقيقية من أجل حياتنا».

وأكد أن الناس العالقين في الصراعات المسلحة المستعرة في أنحاء العالم، «من بين الأكثر هشاشة».

وتابع حديثه من مقر الأمم المتحدة في نيويورك: «حان الوقت لإسكات البنادق ووقف المدفعيات وإنهاء الغارات الجوية، وإقامة ممرات للمساعدات التي تنقذ حياة الناس».

وأضاف أنه كتب ذلك في رسالة إلى مجموعة الـ20، وسينضم إلى اجتماع المجموعة الافتراضي المقرر بعد أيام.

وأضاف أنه سيوجه نداء إنسانياً يطالب فيه بمليارَي دولار، اليوم.