ارتفاع وفيات "كورونا" في الجزائر إلى 19 حالة

المصدر: الجزائر - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 19 حالة.



وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية المكلفة بتطورات الوباء، جمال فورار، في تصريح صحافي إن حالتي الوفاة الجديدتين تعود لمسنين اثنين يبلغان من العمر 72 عاما و75 عاما.



وأشار إلى تسجيل 34 حالة إصابة مؤكدة ليرتفع عدد الاجمالي للمصابين إلى 264 حالة، مع تسجيل شفاء 24 مصابا، في حين لا تزال 388 حالة مشتبه بها.