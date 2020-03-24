"كورونا" يحبس 2.6 مليار شخص في منازلهم حول العالم

المصدر: باريس - أ. ف. ب

أدت تدابير العزل المنزلي التي أعلنتها الهند، والتي ستدخل حيز التنفيذ منتصف الليل، إلى أن يصبح أكثر من 2,6 مليار شخص حول العالم في العزل المنزلي، بعد أن دعتهم سلطات بلادهم إلى عدم الخروج من المنازل بهدف التصدي لفيروس كورونا المستجد، بحسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً لأرقام رسمية.



وأعلنت معظم الدول المعنية عزلاً إلزاميا كالهند وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكولومبيا، وفرضت دول أخرى حظرا للتجول أو أصدرت توصيات صارمة.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 16 ألفاً و961 شخصاً، وأصاب 386 ألفاً و353 شخصاً في 175 بلداً ومنطقة، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أعلن، اليوم الثلاثاء، أن حكومته ستفرض إغلاقاً تاماً اعتباراً من منتصف الليل ولمدة 21 يوماً لمنع انتشار فيروس كورونا، وأضاف مودي في كلمة بثها التلفزيون، وجهها لمواطني بلاده: "سيكون هناك حظر تام على الخروج من منازلكم".