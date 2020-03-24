رقم مأساوي لضحايا كورونا في إسبانيا.. وفاة 514 خلال 24 ساعة

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

سجلت إسبانيا عدد وفيات قياسي خلال 24 ساعة، حيث توفي 514 شخصاً جراء فيروس كورونا المستجد بين يومي الاثنين والثلاثاء، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 2696 وفاة، وفق وزارة الصحة الإسبانية.



وقالت الوزارة إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد سجل قفزة بنحو 6000 إصابة في يوم واحد، إذ بلغ 39673 حالة، بعدما كان 33089 أمس الإثنين.