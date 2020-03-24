إصابات العالم بـ «كورونا» تتجاوز 380 ألفا.. والمتعافون فاقوا 100 ألف

المصدر: القاهرة - د. ب. أ

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز 380 ألفا حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات منصة «وورلد ميتر» الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم تجاوز 381 ألفا حتى صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز المئة ألف.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 16558.

ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيران وفرنسا وكوريا الجنوبية.

ورغم أن عدد الحالات المصابة في الصين يتجاوز المسجلة في إيطاليا (81171 مقابل 63928) فإن عدد الوفيات في إيطاليا يقترب من ضعف الوفيات المسجلة في الصين (6077 مقابل 3277).