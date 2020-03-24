تراجع إصابات «كورونا» في الصين وكل الحالات من الخارج

المصدر: بكين - رويترز

سجل بر الصين الرئيس، أمس، تراجعاً في الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد أربعة أيام متتالية من التزايد، مع تكثيف العاصمة بكين إجراءات احتواء حالات العدوى القادمة من الخارج.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن عدد الحالات الجديدة المؤكدة بلغ 39 حالة أول من أمس، انخفاضاً من 46 في اليوم السابق، وكل الحالات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج، وكثير منهم طلبة صينيون عائدون إلى بلادهم.

وكثفت بكين إجراءات احتواء الحالات القادمة من الخارج، وحولت كل الرحلات الجوية الدولية القادمة للعاصمة إلى مدن أخرى اعتباراً من أمس.