البحرين تعلن تعافي 11 حالة جديدة من مصابي "كورونا"

المصدر: المنامة - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الاثنين، تعافي 11 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، إنه تم إخراج المتعافين من مركز العزل والعلاج.

وأشارت إلى أنه بذلك يبلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 160 حالة حتى الآن.

ووفقاً لموقع "وورلد ميتر" للإحصائيات فإن البحرين بها 335 حالة إصابة بالفيروس.

وزارة الصحة تعلن تعافي 11 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج #معاً_ضد_الكورونا #كلنا_فريق_البحرين — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) March 23, 2020