قريب لبوتين يؤسس حزباً سياسياً في روسيا

المصدر: موسكو - رويترز

ذكرت صحيفة كومرسانت الروسية، أمس، أن أحد أقارب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسس حزباً سياسياً ويريد خوض الانتخابات البرلمانية العام المقبل.

وقال رومان إيغور بوتين للصحيفة خلال مقابلة، إن حزبه الذي يحمل اسم أصحاب الأعمال (بيبول أوف بيزنس) مشروع ينتمي لليمين المحافظ، ويهدف إلى دعم الشركات الصغيرة ورواد الأعمال.

وإيغور والد رومان هو ابن عم الرئيس الروسي.

وذكر رومان أن حزبه سيدعم حزب روسيا المتحدة الحاكم المؤيد للرئيس في المناطق التي يحتاج فيها إلى مقاعد برلمانية. وكان رومان بوتين عميلاً سابقاً بجهاز الأمن الاتحادي الروسي مثل الرئيس.

وقال رومان إنه لم يناقش خططه السياسية مع الرئيس. وتابع «لدي موقعي الخاص وأعتزم تعزيزه عبر عمليات سياسية».