أكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، أن النموذج القديم القائم على الدراسة والتخرج والحصول على وظيفة ثم الاستقرار فيها طوال الحياة «انتهى»، مشددة على أن التغير المتسارع في العالم يفرض على الإنسان مواصلة التعلم والتطوير طوال حياته، حتى يتمكن من مواكبة التحولات والنمو والنجاح مهما تغيرت طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة.

وقالت، خلال جلسة بعنوان «كيف نقيس النجاح في المستقبل؟» ضمن فعاليات اليوم الثاني من «أسبوع دبي للمستقبل»، إن سرعة التغيير، خصوصاً مع التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي، تجعل مواصلة التعلم أكثر أهمية من المعارف التي يمتلكها الإنسان في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن العالم يتغير بسرعة كبيرة، ما يتطلب بناء قدرة أكبر لدى الإنسان على التكيف مع التغيير.

وأوضحت أن تقارير للمنتدى الاقتصادي العالمي تشير إلى أن 40% من مهارات العاملين الحالية ستتغير أو تصبح متقادمة خلال السنوات الأربع المقبلة، لافتة إلى أن أربع سنوات تمثل تقريباً المدة التي يستغرقها الحصول على شهادة جامعية، ما يجعل استمرار التعلم ضرورة ملحة، وليس مرحلة تنتهي بالحصول على المؤهل الدراسي.

وأكدت أن مفهوم قياس التعليم والنجاح يجب أن يتطور أيضاً، موضحة أن «مؤشر التنمية البشرية» الذي أُطلق عام 1990 كان يقيس الجانب التعليمي من خلال محو أمية البالغين والالتحاق بالمدارس، قبل أن يتغير في عام 2010 ليعتمد على سنوات التعليم، مشيرة إلى أن التحدي الحالي مختلف، ويستدعي أن تركز مؤشرات القياس بصورة أكبر على المهارات والتعلم مدى الحياة.

وأشارت إلى أن حكومة الإمارات اعتمدت في مايو الماضي الذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI) في عملياتها وخدماتها، وأصبح لزاماً على جميع العاملين في الحكومة، بمن فيهم الوزراء، الالتحاق بدورة في هذا المجال، معتبرة ذلك مثالاً على أهمية التعلم المستمر خلال مختلف مراحل الحياة والمسار المهني.

وقالت إن التوجه نحو التعلم المستمر يستند أيضاً إلى نهج القيادة في دولة الإمارات، التي تؤكد باستمرار أهمية مواصلة التعلم والتطور، مشددة على أن الإنسان يحتاج إلى متابعة ما يستجد وعدم الاكتفاء بما تعلمه في مرحلة سابقة.

وفي الجانب الاقتصادي، أكدت الرومي أن قوة الاقتصاد ونمو الناتج المحلي الإجمالي أمران مهمان، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي «لا يخبرنا بكل شيء عن الازدهار»، لأنه لا يوضح ما إذا كان النمو قد استفاد منه الجميع، أو ما إذا كان قد جاء على حساب البيئة أو جودة الحياة.

وفي ما يتعلق بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أكدت الرومي أن التكنولوجيا «مجرد أداة»، وأن قياس أثرها يجب أن ينطلق من مدى إسهامها في جعل حياة الناس «أسهل أو أفضل»، داعية إلى إعادة النقاش إلى الإنسان باعتباره العنصر الأهم في مستقبل التكنولوجيا.

واقترحت التفكير في تطوير «مؤشر لإمكانات الإنسان المستقبلية» يقيس مدى نجاح الحكومات في دعم الناس لإطلاق إمكاناتهم، من خلال ثلاثة محاور رئيسة، تشمل قدرة الإنسان على مواصلة التعلم والنمو في مختلف مراحل حياته، وتحسن حياته من حيث الصحة وجودة الحياة والعلاقات الأسرية، إضافة إلى مدى فتح الفرص أمام الجميع، من الأصغر سناً إلى الأكبر سناً، لإطلاق إمكاناتهم.

وأكدت أن التكنولوجيا مهمة، «لكن الإنسان هو الأهم»، مشددة على أن تعريف النجاح بصورة صحيحة لا يمكن أن يقتصر على قياس الحاضر، وإنما يجب أن ينظر إلى عدد الإمكانات والفرص التي يتم فتحها أمام جميع الأجيال لإطلاق قدراتهم وتحقيق إمكاناتهم في المستقبل.