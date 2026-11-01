اكتشاف ديناصور أحب الفاكهة.. بحجم الديك الرومي

على الرغم من أن الديناصورات كانت تتغذى ​على أشياء مختلفة، بما في ذلك على بعضها، فقد بدا لفترة طويلة ‌أن الفاكهة ​لم تكن على قائمة طعامها، لكن العلماء اكتشفوا الآن حفريات ديناصور بحجم الديك الرومي وبلا أسنان ويتميز برأس يشبه رأس الببغاء، ويظهر عليه كثير من علامات التكيف التي تدل على اتباعه نظاماً غذائياً متخصصاً يعتمد على الفاكهة.

وعاش هذا الديناصور، وهو أول ديناصور معروف يتغذى على الفاكهة، وأطلق عليه اسم (إنفيرنوجالوس جيمسي)، قبل ⁠نحو 66 مليون سنة خلال العصر الطباشيري في مرحلة زوال عصر الديناصورات. وعُرف هذا الديناصور من خلال حفريات مكتشفة في ولايتي مونتانا ونورث داكوتا.