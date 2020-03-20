تونس: عدد المصابين بـ"كورونا" يقفز إلى 54

المصدر: تونس - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الجمعة عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 54 حالة مؤكدة من بينها أربع حالات خطرة.

وأفادت مديرة المرصد الوطني للأمراض المستجدة نصاف بن علية في مؤتمر صحفي اليوم أنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة من بين 79 تحليلا مخبريا تم إجراؤه، ليصبح العدد الاجمالي 54 حالة منذ اكتشاف أول اصابة في الثاني من مارس الجاري.

وأوضحت بن علية إن 36 من بين المصابين هم من الوافدين من الخارج في حين أصيب 18 البقية جراء العدوى.

ويرقد أربع من المصابين في العناية المركزة في مستشفى بولاية أريانة. وثلاثة في مستشفى مدينة سوسة حالتهم مستقرة.

وقالت بن علية "إذا اضطررنا الوضع الوبائي للإعلان عن حجر صحي شامل في بعض المناطق سنعلن عنه في الإبان (حينه)".

وأخضعت السلطات الطبية في تونس حتى اليوم قرابة 11 ألف شخص للحجر الصحي الذاتي اغلبهم من الوافدين من الخارج.