لتسهيل عملك من المنزل.. إليك هذه النصائح

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

مع اللجوء إلى العمل من المنزل في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد، يعتقد كثيرون أن في ذلك نوعاً من الرخاء والاستمتاع بوقت للطهي وغسل الملابس وغيرهما، لكنّ الحقيقة ليست كذلك دائماً، لا سيّما عندما تتراجع سرعة الواي - فاي، ويشعر الإنسان بالإرباك أثناء استخدام أدوات برمجية مختلفة. وعموماً، فإن هذا النوع من العمل يتطلب نصائح دقيقة وأدوات محددة.

ووفق ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط فإن أولى تلك النصائح، تتعلق بـ"البنية التحتية" للإنترنت. فإذا كانت إشارات الواي - فاي قوية في غرفة وضعيفة في أخرى، فينصح بالاستثمار فيما يُعرف بنظام الواي - فاي الشبكي mesh Wi - Fi system الذي يتيح الاتصال بنقاط واي - فاي متعدّدة في وقت واحد لتغطية المنزل بالإنترنت. وهناك طرق عدة لتوظيف الهواتف الذكية لدعم سرعة الاتصالات.

أمر آخر يتعلق بالشاشات، إذ يعتمد كثيرون على اللابتوب للعمل، لكنّ الشاشات الصغيرة قد تُشعر الفرد ببعض القيود. وفي هذه الحالة، يمكن الاستعانة بشاشة إضافية مثل Z27 27 بوصة عالية الدقّة من إتش بي (539 دولارا).

كذلك، هناك مشكلة الاتصالات الصوتية والمصوّرة المزعجة. فكثيرون جرّبوا اتصالات الفيديو القليلة الإضاءة والاتصالات الصوتية الرديئة. وعند مواجهة مشاكل في نوعية الصوت، يمكنك الاستعانة بسماعات لاسلكية مثل «جبرا إيليت} Jabra Elite (180 دولاراً) المزوّدة بميكروفونات مخفّفة للضجيج تمنع التقاط أصوات خارجية مؤثرة.

أمّا لمن يبحث عن نوعية فيديو أفضل، فيمكنه شراء كاميرا ويب مثل «C920S» من لوجيتك (70 دولاراً). ولمشاكل الإضاءة، يستحسن الاستعانة بمصباح علاجي كـ«كلاسيك بلاس» Day - light Classic Plus من كاريكس (150 دولاراً) الذي يزوّدكم بضوء أشبه بالطبيعي لإجراء اتصالات الفيديو وتعديل مزاجكم.