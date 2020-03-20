الولايات المتحدة تسمح باستخدام دواء الملاريا لعلاج «كورونا»

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن الولايات المتحدة صادقت على استخدام دواء كلوروكين المستخدم ضد الملاريا، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى «نتائج أولية مشجعة للغاية».

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض: «سيكون بوسعنا توفير هذا الدواء بشكل شبه فوري»، معتبراً أن ذلك قد «يبدل الوضع» بالنسبة لمكافحة الفيروس.

وكشف ترامب عن موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية السريعة على اعتماد الدواء، موضحاً أنه سيتم صرفه بوصفة طبية قريباً إلى مجموعات كبيرة. وتوقع ترامب أن يكون الدواء المذكور متاحاً للجميع بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى إنجاز عملية طبية سريعة كانت تستغرق عادة سنوات طويلة.

وأكد ترامب على بذل الجهود كافة للتخلص من كورونا، وأطلق عليه «الفيروس الصيني».

وبعد كلمة الرئيس الأميركي، أعلن مسؤول هيئة الغذاء والدواء الأميركية، أن أكثر من 10 آلاف عالم أميركي يعملون على التوصل إلى دواء آمن لعلاج كورونا.