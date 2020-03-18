بعد ساعات قليله...ترامب سيعلن أنباء "هامة جداً" من إدارة الدواء بخصوص كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه سيكشف عن أنباء هامة جدا، بخصوص فيروس كورونا المستجد، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.

ونشر ترامب تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر قال فيها: "سأجري مؤتمرا صحفيا اليوم سأناقش فيه أنباء هامة قادمة من إدارة الدواء والغذاء الأميركية بشأن الفيروس الصيني".

وأضاف ترامب بتغريدة أخرى هاجم فيها "الأخبار المزيفة"، وقال أنه"لطالما تعامل بحذر مع الفيروس الصيني منذ البداية"، مستشهدا بإجراءات اتخذها لإيقاف انتشار فيرو كورونا الجديد.

وكتب ترامب: “لقد اتخذت قرارا مبكرا بإغلاق الحدود مع الصين، رغم اعتراض الجميع تقريبا. تم إنقاذ العديد من الأرواح”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد اعلن منذ يومين إن فيروس كورونا قد ينتهي بحلول شهر يوليو أو أغسطس أو في وقت لاحق، مؤكدًا أن النتائج الأولية للتجارب السريرية لعلاج الفيروس "واعدة".