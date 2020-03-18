ارتفاع عدد وفيات «كورونا» في إيران إلى 1135 شخصاً

المصدر: طهران - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في البلاد، إلى 1135 حالة، بعد تسجيل 147 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وصرح مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 17 ألفاً و361 حالة بعد تسجيل 1192 حالة إصابة جديدة، كما أعلن أن 5710 من المصابين قد تعافوا بالفعل.