مصر تعزل 300 أسرة لاحتواء «كورونا»

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

كشفت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أن أكثر من 300 أسرة وضعت في العزل في قرية بمحافظة الدقهلية في دلتا النيل، وفرض عليها الحجر الصحي لإخضاع أفرادها لفحوص التثبت من فيروس كورونا المستجد بعد مخالطتهم حالات إيجابية.

وقالت زايد، ليل الاثنين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب على إحدى القنوات الفضائية: «في الدقهلية تم محاصرة أكثر من 300 أسرة وحجرهم صحياً»، تمهيداً لإجراء فحوص لهم.

وسجلت في الدقهلية حالتا وفاة جراء (كوفيد-19)، آخرهما أعلن عنها الاثنين لمصري يبلغ من العمر 50 عاماً وكان مخالطاً للحالة الأولى.

ووفق الإحصاءات الرسمية، سجّلت مصر حتى الآن 166 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها أربع وفيات، و26 حالة تم إعلان تعافيها.

وأكد بيان وزارة الصحة، أول من أمس، أنه تم «اتخاذ إجراءات وقائية مشددة بمحافظات الدقهلية (دلتا)، ودمياط (ساحلية)، والمنيا (جنوب)، وذلك نظراً لرصد عدد كبير من المخالطين للحالات الإيجابية بتلك المحافظات».

وتوقعت الوزيرة زايد في مداخلتها الهاتفية ارتفاع عدد الإصابات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، لكن أكدت على أنه «يمكن السيطرة في ظل القرارات الحكيمة التي اتخذتها الدولة».