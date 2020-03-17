الصين: فرق المساعدة الطبية تغادر "ووهان" بعد تراجع "كورونا"

المصدر: متابعات - سمير سعيد

كالة وكالة "شيخوا" الصينية الرسمية إن الدفعة الأولى من العاملين الطبيين مقاطعة هوبي التي كانت من قبل منطقة متضررة بشدة من فيروس كورونا الجديد، غادرت اليوم الثلاثاء، في ظل انخفاض حدة الوباء بشكل كبير.

وقد ساعد 3675 من العاملين الطبيين المنتمين إلى 41 فريقا طبيا من جميع أنحاء الصين 14 مستشفى مؤقتا وسبعة مستشفيات مخصصة في ووهان، حاضرة المقاطعة ومركز تفشي الوباء.

وصباح اليوم الثلاثاء، غادر 43 عاملاً طبياً، وهم من مقاطعة شنشي شمال غربي الصين، مدينة ووهان على متن تسع حافلات، حيث قام ضباط الشرطة عند بوابة الطريق السريع بتقديم التحية لهم أثناء مشاهدتهم مغادرة الموكب.

وأبلغت مقاطعة هوبي عن حالة مؤكدة جديدة واحدة فقط لمرض فيروس كورونا الجديد يوم الاثنين.