سقوط صاروخين على معسكر يضم قوات أجنبية في العراق

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم الثلاثاء، تعرض معسكر بسماية لقصف صاروخي في منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد، في ثالث هجوم من نوعه خلال أقل من أسبوع.

ويقع المعسكر على بعد 60 كلم جنوب بغداد، حيث يتمركز جزء من عناصر الوحدة الإسبانية في حلف شمال الأطلسي وقوات من التحالف الدولي، ومنذ أواخر أكتوبر، استهدف نحو 20 هجوماً مماثلاً قوات أجنبية في العراق.



وقالت الخلية في بيان صحافي، إن "صاروخين سقطا على مواقع القوات الأمنية في المعسكر مساء أمس انطلاقا من أرض زراعية.



ويعد معسكر بسماوية واحداً من أكبر معسكرات التدريب في العراق ويضم قاعات وساحات تدريب وفق مواصفات عالمية كما يضم ميادين للرماية لكافة صنوف القوات العراقية واتخذته القوات الأميركية وقوات التحالف مقرا لتدريب القوات الأمنية والجيش العراقي بعد عام 2003ّّ.