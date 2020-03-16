الرئيس الألماني يدعو السكان إلى "البقاء في المنازل"

المصدر: برلين - أ ف ب

دعا الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، الاثنين، السكان إلى "البقاء في المنازل" وتفادي التواصل من قرب، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقال الرئيس الألماني في رسالة مسجلة لمواطني بلده: "ابقوا في منازلكم! تفادوا التواصل المباشر!"، مضيفاً: "هذه الإجراءات ضرورية، أرجوكم احترموها!"، فيما سجلت ألمانيا 5 آلاف إصابة بالفيروس.