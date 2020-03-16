853 وفاة بفيروس كورونا في إيران.. وارتفاع المصابين إلى 15 ألفاً

المصدر: طهران - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد إلى 853 حالة، بعد تسجيل 129 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وصرح رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، بأن عدد الإصابات اقترب من 15 ألفاً، بعد تسجيل 1053 حالة إصابة جديدة.