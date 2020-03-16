الصين: الإصابات بفيروس كورونا الواردة من الخارج أصبحت الخطر الرئيس

المصدر: بكين - رويترز

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الواردة من خارج البلاد أصبحت تمثل الخطر الرئيس.



وقال التلفزيون الرسمي، اليوم، إن بكين سجلت ست حالات إصابة جديدة واردة من الخارج حتى الساعة الثانية بعد الظهر.



ومن بين الحالات الجديدة أربعة أشخاص قادمين من إسبانيا، واثنان من بريطانيا.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، للصحافيين إن الفحوص الطبية وإجراءات الحجر الصحي مطبقة على حد سواء على الصينيين والأجانب القادمين من الخارج.