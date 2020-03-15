السيسي يستقبل حميدتي.. توافق بين مصر والسودان

المصدر: متابعات - شريف مهدي

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، بأن اللقاء شهد توافقاً حول مجمل القضايا الإقليمية، كما تم استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق تم التوقيع عليه بالأحرف الأولي من قبل مصر.

وتابع أن السيسي رحب بالفريق أول حميدتي، طالباً نقل تحياته إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، ومؤكداً أن سياسة مصر دائماً ما كانت سنداً ودعماً للسودان، خاصةً خلال المرحلة الانتقالية الحساسة الراهنة، أخذاً في الاعتبار المصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين.

من جانبه؛ نقل الفريق أول حميدتي تحيات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى الرئيس السيسي، مشيداً بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به، كما أعرب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة، بحسب البيان الذي نشره المتحدث الرئاسي المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".