حالة طبية نادرة .. العثور على جنين في معدة طفلة مصرية عمرها عام ونصف

نجح فريق طبي مصري في تشخيص وعلاج حالة طبية نادرة لطفلة تبلغ من العمر عاما ونصف العام، بعد وصولها إلى المستشفى وهي تعاني من نزيف في الجهاز الهضمي.

وبحسب بيان لوزارة التعليم العالي المصرية فإن الفحوصات التي أجريت للطفلة ومنظار الجهاز الهضمي أظهرا وجود كتلة غير معتادة داخل المعدة، ما دفع الفريق الطبي إلى إجراء مزيد من الفحوصات لتحديد طبيعتها.

وأوضحت الوزارة المصرية أن التقييمات الطبية كشفت عن وجود تكوين جنيني مشوه داخل الكتلة، في حالة نادرة تعرف طبيا باسم "Fetus in fetu"، أو "جنين داخل جنين"، وهي من الحالات الطبية شديدة الندرة.

وعقب تشخيص الحالة، نسقت الفرق الطبية المتخصصة بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية لوضع خطة للتعامل معها، قبل إجراء جراحة استكشافية نجح خلالها الأطباء في استخراج الكتلة والتكوين الجنيني الموجود بداخلها.

وبعد الجراحة، خضعت الطفلة للمتابعة الطبية، واستقرت حالتها الصحية، حسبما أكد البيان.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن التعامل مع الحالة تطلب تكامل عدد من التخصصات الطبية، من بينها الجراحة والمناظير وطب الأطفال والتخدير والعناية المركزة.