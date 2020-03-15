"كورونا".. آخر الأخبار والمستجدات حول العالم

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

بلدية دبي تغلق الحدائق والوجهات الترفيهية التابعة لها بشكل مؤقت اعتباراً من اليوم الأحد 15 مارس وحتى نهاية الشهر الجاري.

هيئة الثقافة والفنون في دبي تعلن عن الإغلاق المؤقت للمتاحف والمواقع التاريخية والمكتبات العامة في الإمارة، بصورة فورية اعتباراً من اليوم الأحد 15 مارس وحتى نهاية الشهر الجاري

النمسا.. الإعلان عن إغلاق كامل جراء كورونا باستثناء مراكز بيع المواد التموينية

"المباني الكويتية" تخفض إيجارات المستثمرين وتغلق الأفنيوز بسبب كورونا

قالت شركة المباني الكويتية اليوم إنها قررت عمل تخفيضات للمستثمرين وإعفاء بعضهم مؤقتا من رسوم الانتفاع الشهرية (الإيجارات) بسبب فيروس كورونا، ومعلنة إغلاق مركز التسوق الضخم مجمع الأفنيوز في الوقت الراهن.

وتوقعت الشركة في بيان لبورصة الكويت انخفاض إيرادات مجمع الأفنيوز بين ستة وسبعة ملايين دينار (19.4-22.7 مليون دولار) بسبب هذه الخطوة.

وفي بيان آخر للبورصة، قالت الشركة إنها قررت اغلاق الأفنيوز بشكل مؤقت استجابة لقرار مجلس الوزراء القاضي بإغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوق.

وتوقعت أن يكون لهذا الإغلاق "أثر مالي سلبي من الصعب تحديده في الوقت الحالي".

دائرة الأوقاف الإسلامية: إغلاق المسجد الأقصى بسبب فيروس كورونا

قررت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس اليوم الأحد إغلاق جميع المصليات المسقوفة في المسجد الأقصى واستمرار الصلاة في ساحاته بسبب تفشي فيروس كورونا.

"التنمية الاقتصادية" في دبي توجه بغلق السينما والملاهي وصالات "الجيم" مؤقتاً



وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي جميع دور السينما وحدائق الملاهي وصالات الألعاب الترفيهية والإلكترونية وصالات كمال الأجسام وأندية اللياقة البدنية ومعسكرات الربيع المرخصة في الإمارة التوقف عن تقديم خدماتهم وأنشطتهم للجمهور بصورة فورية حتى نهاية شهر مارس 2020 اعتباراً من اليوم.

"الخارجية" تطلع السفراء والقناصل المعتمدين على آخر المستجدات المتعلقة بإجراءات الدولة الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا

عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس إحاطة إلكترونية عبر الفيديو أطلعت خلالها السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة على آخر المستجدات بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة في دولة الإمارات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " التي تواجه العالم حاليا.

وزير الصحة الأردني: تسجيل ست إصابات جديدة بكورونا تشمل سائحا أمريكيا قادما من مصر

سريلانكا تحظر التجمعات وتعلن غدا عطلة للسيطرة على فيروس كورونا

قال متحدث باسم الشرطة في سريلانكا اليوم الأحد إنه تم حظر التجمعات العامة والخاصة، وفرض إجراءات حجر صحي في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا.

فيروس كورونا: فرنسا وإسبانيا تعلنان قيوداً مشددة لكبح انتشار الفيروس

أعلنت دولتان من كبريات دول أوروبا، وهما فرنسا وإسبانيا، تطبيق إجراءات طوارئ مشددة تشمل إغلاقاً جزئياً للبلاد، بعد الإجراءات المشددة التي اتخذتها إيطاليا لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفرضت فرنسا، التي يبلغ عدد سكانها 63.5 مليون نسمة، إغلاق جميع الأماكن العامة غير الضرورية، والمرافق الترفيهية بما ذلك المطاعم والمقاهي اعتباراً من منتصف ليل الأحد.

أما في إسبانيا، التي يبلغ عدد سكانها 46.7 مليون نسمة، ففقد أعلنت حالة الطوارئ، وفرضت قيودا مشددة على تحركات المواطنين اعتباراً من ليلة السبت/ الأحد.

وتزامن ذلك مع الإعلان أن بيغونا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ثبتت إصابتها بالفيروس أيضاً.

وإسبانيا، هي ثاني أكبر بؤرة للفيروس في أوروبا بعد إيطاليا، وقد سجلت فيها 191 حالة وفاة، و6046 إصابة. وكانت إيطاليا، التي سجلت فيها أكثر من 1440 حالة وفاة، أعلنت الإثنين الإغلاق الكامل للبلاد.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إن عدد الأشخاص الموجودين في العناية المركزة في فرنسا آخذ في الازدياد، وإن التعليمات العامة السابقة يتم تجاهلها.

وتطبق الإجراءات الجديدة على المطاعم والمقاهي ودور السينما والنوادي الليلية والمرافق الترفيهية، إضافة إلى منع كل الأعمال غير الضرورية.

وأوضح فيليب أن ذلك لن يؤثر على الأعمال الأساسية، موضحاً أن متاجر المواد الغذائية، والصيدليات، والبنوك، ومتاجر بيع التبغ، ومحطات الوقود مستثناة من الإغلاق.

كما طلب فيليب من الناس التقليل من حركة التنقل والسفر، وخاصة السفر بين المدن، وقال إن "أفضل طريقة لتحفيف انتشار الوباء هي الفصل الاجتماعي".

كما ستغلق المدارس في عموم فرنسا اعتباراً من الاثنين، وحتى إشعار آخر.

وشهدت فرنسا ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بالفيروس السبت من 3661 حالة، إلى 4499 إصابة، كما سجلت 12 حالة وفاة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 91.

البيت الأبيض يكشف وضع ترامب الصحي

أعلن طبيب البيت الأبيض السبت أنّ الرئيس الأميركي غير مصاب بكورونا المستجدّ، كاشفًا بذلك نتيجة الفحص الطبّي الذي خضع له دونالد ترامب بعدما كان على اتّصال مباشر مع عدد من أعضاء وفدٍ برازيلي تبيّن لاحقا أنّهم مصابون بالفيروس.

وقال الطبيب شون كونلي "تلقّيت هذا المساء تأكيداً بأنّ اختبار (فيروس كورونا) سلبيّ". وأضاف "بعد أسبوع على تناوله العشاء في مارالاغو (في فلوريدا) مع الوفد البرازيلي، لا يُظهر الرئيس أيّ أعراض".

وبعدما رفض على مدى أيّام اجراء فحص فيروس كورونا المستجدّ، الوباء الذي يشلّ العالم ويمكن أن يطال ملايين الأميركيّين، أعلن الرئيس الأميركي في وقتٍ سابق السبت أنّه خضع للفحص وينتظر النتائج.

وقال الرئيس خلال مؤتمر صحافيّ في البيت الأبيض "خضعت للفحص مساء أمس"، بعدما كان اعتبر الجمعة أن لا ضرورة لذلك لأنّه لم تظهر عليه أيّ أعراض.

وشوهد ترامب الجمعة يصافح عددًا من الأشخاص لدى اجتماع فريق مكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، خلافًا للتوصيات الطبّية بضرورة تجنّب المصافحة.

عزل ليتوانيا ومانيلا وحظر يإستونيا وأستراليا لمكافحة كورونا

قررت الحكومة الليتوانية، الأحد، فرض عزل بالمنازل على جميع الموجودين بالبلاد لمدة أسبوعين، في محاولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وبحسب قرار مجلس الوزراء، ستدخل الإجراءات حيز التنفيذ بداية من الإثنين، وستشمل إغلاق حدود البلاد أمام الأجانب. وبموجب القرارات يجب إغلاق جميع المتاجر، باستثناء الصيدليات ومتاجر المواد الغذائية. كما سيجري منع الليتوانيين من مغادرة البلاد بموجب قرار العزل، وكذلك الأجانب من الدخول، ما لم يكونوا مقيمين لفترة طويلة أو دبلوماسيين أو أفرادا من حلف شمال الأطلسي. وكان ليتوانيا سجلت 7 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ. أما في إستونيا، فقد فرضت السلطات قيودا على التنقل بعد ارتفاع عدد المصابين إلى 115 من أجل احتواء الفيروس. وفرضت الحكومة في تالين قيودا على حركة الأشخاص بين الجزر الغربية في البلاد وبين البر الرئيسي، حيث سيتمكن المقيمون فقط من الوصول إلى الجزر خلال الأسبوعين المقبلين. وتم إغلاق المراكز الرياضية والمرافق الترفيهية في كل أنحاء البلاد. وفي الفلبين، بدأت مدينة مانيلا عزل نفسها، الأحد، في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مطبّقةً بذلك الإجراءات التي قررتها حكومة الرئيس رودريجو دوتيرتي. وأغلقت الشرطة المسلحة الطرق المؤدية إلى العاصمة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون شخص، وتم إلغاء الرحلات الداخلية من مانيلا وإليها، وحظرت التجمعات العامة شهرا. وسجلت الفلبين 111 حالة اصابة بالفيروس، إضافة إلى 8 وفيات. كما سجلت ماليزيا 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا. كما أعلنت الفلبين عن تسجيل 29 إصابة جديدة بالفيروس. كازاخستان تعلن حالة الطوارئ أعلن الرئيس الكازاخي حالة الطوارئ في كازاخستان بسبب فيروس كورونا