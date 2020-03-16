وزير الصحة السعودية: نرجو من الجميع البقاء في المنازل وعدم الخروج لغير الضرورة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضح وزير الصحة في المملكة العربية السعودية، توفيق الربيعة، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم، أنه من المتوقع تزايد الإصابات بكورونا خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة السعودية مستمرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

وطالب وزير الصحة السعودية أفراد المجتمع قائلاً: نرجو من الجميع البقاء في المنازل وعدم الخروج لغير الضرورة.

وأكد أن عدد الحالات المتعافية في المملكة وصل إلى 6 حالات.

وشدد على ضرورة أخذ المعلومات من الجهات الرسمية فقط.

وأشار إلى أن تعليق العمل في القطاع الخاص بالمملكة تحت الدراسة.