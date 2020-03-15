أمريكا.. مصادرة شحنة مزيفة من فحوصات فيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP)، في مطار لوس أنجلوس، مصادرتها، السبت، لشحنة تحتوي على مجموعات فحوصات فيروس "كورنا COVID-19" مزيفة قادمة من بريطانيا.

ونشر الموقع الرسمي للجمارك، صورا لستة أكياس بلاستيكية تحتوي على قوارير مختلفة، يشبه "قوارير مياه نقية" بقيمة تبلغ 196.81 دولارا.

وأدى التقييم الجمركي للشحنة إلى العثور على قوارير مملوءة بسائل أبيض ومسمى "Corona Virus 2019nconv (COVID-19)" و "Virus1 Test Kit".

وحسب بيان الوكالة، قال كارلوس سي مارتيل ، مدير العمليات الميدانية في وكالة الجمارك وحماية الحدود في لوس أنجلوس "إن حماية صحة وسلامة الشعب الأميركي هي أولوية قصوى لمكتب الجمارك وحماية الحدود".